В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 4,4 млн человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В преддверии майских праздников и выходных важно обезопасить себя и близких от COVID-19 и его последствий. В Подмосковье вакцинацию прошли уже более 4,4 млн человек. Это более 70% от взрослого населения региона», — заявила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.
Сделать прививку можно в поликлиниках, круглосуточных пунктах вакцинации, а также в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.