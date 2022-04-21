В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 4,4 млн человек

В Московской области рассказали о темпах вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В преддверии майских праздников и выходных важно обезопасить себя и близких от COVID-19 и его последствий. В Подмосковье вакцинацию прошли уже более 4,4 млн человек. Это более 70% от взрослого населения региона», — заявила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Сделать прививку можно в поликлиниках, круглосуточных пунктах вакцинации, а также в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.