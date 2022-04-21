В рамках акции «Сад памяти» высадили пятимиллионное дерево

В рамках международной акции «Сад памяти» высадили пятимиллионное дерево.

Об этом сообщает Life.ru.

Юбилейный дуб будет расти на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Тульской области.

«За время ВОВ на долю Ясной Поляны выпало немало испытаний: вражеская оккупация и борьба за сохранение мемориальных предметов, эвакуация экспонатов в Сибирь, восстановление усадьбы. Мы рады, что музей присоединился к такой важной акции, которая по-настоящему объединяет людей и помогает сохранению исторической памяти», — заявила директор музея Екатерина Толстая.

Ранее газета «Известия» сообщала, что международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.