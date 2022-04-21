В Гильдии риелторов рассказали о перспективах малоэтажных застроек

Вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян рассказал о перспективах малоэтажных застроек.

«Тенденция последних лет — это выбор не квадратных метров, а выбор образа жизни. Люди хотят, чтобы их семьи жили там, где им комфортно, где они могли бы развиваться, где есть школы, садики, дороги», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, всё зависит от того, как смогут помочь власти, девелоперы в развитии таких проектов.

По мнению Унаняна, строиться дома будут или на окраине городов, или за их пределами, что позволит минимизировать расходы.

«В большинстве городов земли вокруг уже давно раскуплены, большинство из этих земель находится в частных руках, и те девелоперы, которые владеют этой землёй, с низкой стоимостью входа в проект будут операторами этих проектов», — сказал он.

Эксперт добавил, что от региональных властей прежде всего потребуется создание инфраструктуры на местах.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.