Омбудсмен Львова-Белова рассказала о детях из Донбасса

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала о детях из Донбасса.

В беседе с НТВ она заявила, что в России очень много людей, готовых принять детей из ЛНР и ДНР: усыновить, взять под опеку, предоставить жильё.

«Мне очень хочется, чтобы этот эмоциональный отклик наших граждан перенёсся и на тех детей, которые находятся в наших учреждениях на территории Российской Федерации. Ведь там тоже есть такие же дети, трудно устраиваемые категории — с инвалидностью, из больших семей», — отметила омбудсмен.

Она выразила уверенность, что нынешняя ситуация будет способствовать тому, что россияне смогут принимать в свои семьи не только детей из Донбасса, но и российских детей.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.