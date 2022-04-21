Самара возглавила рейтинг по числу торговых площадок среди городов-миллионников России

Короткая ссылка
Самара вновь возглавила рейтинг по числу торговых площадок среди городов-миллионников России. По результатам первого квартала на 1 тыс. самарцев приходится 765 кв. м таких пространств.
Самара возглавила рейтинг по числу торговых площадок среди городов-миллионников России
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

В первую пятёрку также попали Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва.

Средний показатель обеспеченности торговыми площадями в крупнейших городах страны по итогам квартала достиг 529 кв. м на тысячу жителей.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить