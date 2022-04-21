Самара возглавила рейтинг по числу торговых площадок среди городов-миллионников России
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Knight Frank.
В первую пятёрку также попали Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва.
Средний показатель обеспеченности торговыми площадями в крупнейших городах страны по итогам квартала достиг 529 кв. м на тысячу жителей.
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