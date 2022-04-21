В России создадут восемь экотехнопарков

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с регионами разработает проектно-сметную документацию на создание инфраструктуры для восьми экотехнопарков.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» запланировано строительство восьми экотехнопарков в Приморском, Краснодарском и Ставропольском крае, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской и Нижегородской областях. К началу 2023 года совместно с регионами РЭО подготовит всю проектно-сметную документацию по объектам», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в результате реализации мероприятий федерального проекта доля использования вторичных ресурсов в 2024 году в сельском хозяйстве составит 25%, строительстве — 20%, промышленности — 15%.

Со своей стороны, вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что на реализацию проекта до 2025 года выделят 10 млрд рублей.

«Огромное количество потенциально полезных для экономики ресурсов можно вовлекать во вторичный оборот. Это окажет позитивное влияние и на экологию, и на работу предприятий», — отметила она.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что всероссийская конференция по вопросам развития берегозащиты открылась на площадке Музея Мирового океана в Калининграде.