Опрос: треть россиян столкнулись с трудностями при безналичной оплате товаров и услуг

Короткая ссылка
Около трети россиян (33%) столкнулись с трудностями при безналичной оплате товаров и услуг, следует из данных аналитического центра НАФИ.
Опрос: треть россиян столкнулись с трудностями при безналичной оплате товаров и услуг
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

У 26% опрошенных проблемы возникали при оплате банковской картой на месте продажи, у 20% — при оплате заказов через сайт.

«Можно говорить, что сбои наблюдаются из-за ухода Apple Pay и Google Pay. Люди пытались интегрировать карты МИР в эти платёжные системы. Их сначала включили, а потом исключили из обслуживания», — отметили в НАФИ.

Как добавили в организации, доля россиян, предпочитающих оплачивать товары и услуги безналично, остаётся на уровне 68%.

Согласно новому опросу, 16% россиян хранят накопления дома в виде наличных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить