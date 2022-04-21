Опрос: треть россиян столкнулись с трудностями при безналичной оплате товаров и услуг

Около трети россиян (33%) столкнулись с трудностями при безналичной оплате товаров и услуг, следует из данных аналитического центра НАФИ.

Об этом сообщает газета «Известия».

У 26% опрошенных проблемы возникали при оплате банковской картой на месте продажи, у 20% — при оплате заказов через сайт.

«Можно говорить, что сбои наблюдаются из-за ухода Apple Pay и Google Pay. Люди пытались интегрировать карты МИР в эти платёжные системы. Их сначала включили, а потом исключили из обслуживания», — отметили в НАФИ.

Как добавили в организации, доля россиян, предпочитающих оплачивать товары и услуги безналично, остаётся на уровне 68%.

Согласно новому опросу, 16% россиян хранят накопления дома в виде наличных.