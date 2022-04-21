Опрос: треть россиян столкнулись с трудностями при безналичной оплате товаров и услуг
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Об этом сообщает газета «Известия».
У 26% опрошенных проблемы возникали при оплате банковской картой на месте продажи, у 20% — при оплате заказов через сайт.
«Можно говорить, что сбои наблюдаются из-за ухода Apple Pay и Google Pay. Люди пытались интегрировать карты МИР в эти платёжные системы. Их сначала включили, а потом исключили из обслуживания», — отметили в НАФИ.
Как добавили в организации, доля россиян, предпочитающих оплачивать товары и услуги безналично, остаётся на уровне 68%.
Согласно новому опросу, 16% россиян хранят накопления дома в виде наличных.