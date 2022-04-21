Опрос: 47,5% жителей Подмосковья регулярно занимаются спортом
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследование регионального Министерства физической культуры и спорта.
«В Подмосковье всё больше жителей занимаются спортом. Мы развиваем спортивную инфраструктуру и делаем спорт доступным для каждого жителя региона. Для детей у нас работает более 2 тыс. различных кружков и секций, а старшее поколение, многодетные семьи и ветераны посещают бесплатные сеансы в 334 спортивных объектах», — заявила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
Ранее врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Московской области Тимур Асанов в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что регулярные физические нагрузки способны снизить риск заболевания коронавирусом.