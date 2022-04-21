В Крыму подростка обвинили в покушении на убийство 13-летней школьницы

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В Крыму следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство 13-летней школьницы в Бахчисарайском районе.
В Крыму подростка обвинили в покушении на убийство 13-летней школьницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из Бахчисарайского района. Он обвиняется в покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору», — заявила Постнова.

По данным следствия, подросток пытался задушить девушку верёвкой. 

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.

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