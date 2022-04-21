В Москве благоустроят территории возле станций Кокошкино и Толстопальцево МЖД
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.
Комплексная реконструкция станции Кокошкино завершилась в октябре прошлого года, реконструкцию станции Толстопальцево планируется закончить в 2022 году.
Проект благоустройства прилегающих к станциям территорий предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение и комфортных условий для пассажиров наземного транспорта.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».