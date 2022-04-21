В Москве благоустроят территории возле станций Кокошкино и Толстопальцево МЖД

Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий у станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

Комплексная реконструкция станции Кокошкино завершилась в октябре прошлого года, реконструкцию станции Толстопальцево планируется закончить в 2022 году.

Проект благоустройства прилегающих к станциям территорий предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение и комфортных условий для пассажиров наземного транспорта.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».