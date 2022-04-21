В парках Москвы открылись точки проката летнего инвентаря
- РИА Новости
Большинство пунктов проката уже открылись, остальные начнут работу с 1 мая.
«Пункты проката уже действуют в «Парке Горького», «Филях», «Митино», Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском и других парках. Через две недели они откроются в «Царицыне» и «Сокольниках». Некоторые точки работают круглогодично, но в основном — до наступления холодов», — передаёт НТВ слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Также арендовать инвентарь можно в парках «Дубки», «Красная Пресня», «Ангарские пруды», «Северное Тушино», «Кузьминки» и других.
Ранее НСН сообщала, что в Москве на границе Битцевского леса воссоздадут лыжную базу.