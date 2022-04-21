В парках Москвы открылись точки проката летнего инвентаря

Короткая ссылка
Пункты проката летнего инвентаря начали работать в 26 парках Москвы. Там можно взять в аренду велосипеды, веломобили и самокаты, роликовые коньки или лонгборды.
В парках Москвы открылись точки проката летнего инвентаря
  • РИА Новости

Большинство пунктов проката уже открылись, остальные начнут работу с 1 мая.

«Пункты проката уже действуют в «Парке Горького», «Филях», «Митино», Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском и других парках. Через две недели они откроются в «Царицыне» и «Сокольниках». Некоторые точки работают круглогодично, но в основном — до наступления холодов», — передаёт НТВ слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Также арендовать инвентарь можно в парках «Дубки», «Красная Пресня», «Ангарские пруды», «Северное Тушино», «Кузьминки» и других.

Ранее НСН сообщала, что в Москве на границе Битцевского леса воссоздадут лыжную базу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить