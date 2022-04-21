В парках Москвы открылись точки проката летнего инвентаря

Пункты проката летнего инвентаря начали работать в 26 парках Москвы. Там можно взять в аренду велосипеды, веломобили и самокаты, роликовые коньки или лонгборды.

Большинство пунктов проката уже открылись, остальные начнут работу с 1 мая.

«Пункты проката уже действуют в «Парке Горького», «Филях», «Митино», Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском и других парках. Через две недели они откроются в «Царицыне» и «Сокольниках». Некоторые точки работают круглогодично, но в основном — до наступления холодов», — передаёт НТВ слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Также арендовать инвентарь можно в парках «Дубки», «Красная Пресня», «Ангарские пруды», «Северное Тушино», «Кузьминки» и других.

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