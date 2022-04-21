В Москве запустили сервис по поддержке участвующих в импортозамещении предприятий

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Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что платформа i.moscow Московского инновационного кластера представила сервис «Свои технологии», который объединил решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении.
В Москве запустили сервис по поддержке участвующих в импортозамещении предприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнёров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций», — рассказала Сергунина.

По её словам, на данный момент представлено 11 программ, этот список будет пополняться.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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