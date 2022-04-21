В Москве запустили сервис по поддержке участвующих в импортозамещении предприятий
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнёров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций», — рассказала Сергунина.
По её словам, на данный момент представлено 11 программ, этот список будет пополняться.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.