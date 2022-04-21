Чернышенко: в единый национальный речной турмаршрут вошли семь регионов ПФО

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в единый национальный речной туристический маршрут вошли семь регионов Приволжского федерального округа (ПФО), включая Татарстан.
Чернышенко: в единый национальный речной турмаршрут вошли семь регионов ПФО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«В курируемом мною Приволжском федеральном округе туристические проекты семи регионов — Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края — входят в инициативу «Волжское путешествие». Получился единый национальный речной туристический маршрут», — приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера.

Для развития маршрута будет создаваться необходимая инфраструктура, уточнил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в два с половиной раза за восемь лет.

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