Протоиерей Лоргус рассказал о значении Чистого четверга

Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, рассказал о значении Чистого четверга.

«Чистый четверг — это название бытовое, такое домашнее, не церковное название. Эта традиция чисто крестьянская — перед богослужением Великого четверга мыться», — отметил он в беседе с Life.ru.

По словам священника, в четверг на Страстной неделе совершается воспоминание Тайной вечери, поэтому все прихожане и члены церковных общин готовились приступить к таинству причащения.

«Поэтому он и называется «Чистый четверг», — добавил протоиерей.

Ранее священник Андрей Постернак, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, рассказал, что можно делать на Страстной неделе.