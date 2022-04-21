В «Лаборатории Касперского» прокомментировали ситуацию с DDoS-атаками
- Gettyimages.ru
«Да, безусловно, DDoS-атаки сегодня также крайне опасны. И, собственно, то, что мы наблюдали, — это кратный рост числа DDoS-атак», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По словам эксперта, средняя продолжительность DDoS-атаки выросла более чем в 100 раз.
Кроме того, отметил Киселёв, изменились цели таких атак.
«Цель не в том, чтобы нанести ущерб бизнесу, а цель — просто полностью деморализовать и полностью парализовать работу тех или иных сервисов. Поэтому атакуют практически сутками», — пояснил он.
Киселёв посоветовал пользователям обратить внимание, насколько корректно у них работают веб-браузеры.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.