В «Лаборатории Касперского» прокомментировали ситуацию с DDoS-атаками

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Алексей Киселёв, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского», прокомментировал ситуацию с DDoS-атаками.
В «Лаборатории Касперского» прокомментировали ситуацию с DDoS-атаками
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«Да, безусловно, DDoS-атаки сегодня также крайне опасны. И, собственно, то, что мы наблюдали, — это кратный рост числа DDoS-атак», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, средняя продолжительность DDoS-атаки выросла более чем в 100 раз.

Кроме того, отметил Киселёв, изменились цели таких атак.

«Цель не в том, чтобы нанести ущерб бизнесу, а цель — просто полностью деморализовать и полностью парализовать работу тех или иных сервисов. Поэтому атакуют практически сутками», — пояснил он.

Киселёв посоветовал пользователям обратить внимание, насколько корректно у них работают веб-браузеры.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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