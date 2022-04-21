В «Лаборатории Касперского» рассказали о наиболее уязвимых IT-инфраструктурах

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Алексей Киселёв, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского», рассказал о наиболее уязвимых IT-инфраструктурах.
В «Лаборатории Касперского» рассказали о наиболее уязвимых IT-инфраструктурах
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«Во-первых, крайне важно, конечно, оценить, насколько действительно защищены сегодня ваши конечные устройства. Это рабочие станции, сервера, мобильные устройства. Если вы пользуетесь решениями вендора, который заявил об уходе с российского рынка, имеет смысл оценить те риски, которые у вас сегодня есть», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, также необходимо обеспечить защиту почты, интернет-шлюзов.

«По сути, все зловредные отправления... в инфраструктуру организации попадают, как правило, через почтовые отправления, через веб-сайты, на которые сотрудники могут по неосторожности зайти. Поэтому очень важно защитить и эти направления», — пояснил Киселёв.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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