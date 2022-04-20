Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации желающим купить новую машину

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Автоэксперт Игорь Моржаретто, член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса, дал рекомендации желающим купить новую машину.
Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации желающим купить новую машину
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«Тем, кто хочет купить новый автомобиль, я бы рекомендовал немного подождать. Ситуация должна успокоиться. Если вам срочно необходим новый автомобиль, не надо бежать к первому попавшемуся дилеру, стоит пролопатить весь рынок, посмотреть, что есть, по каким ценам», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, варианты есть, а в целом ряде случаев возможен и торг.

Как отметил Моржаретто, дилеры готовы предложить какие-то скидки, например за трейд-ин.

Ранее Моржаретто в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что в ситуации дефицита автомобилей и резкого повышения цен стоит обратить внимание на вторичный рынок.

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