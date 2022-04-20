Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации желающим купить новую машину

Автоэксперт Игорь Моржаретто, член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса, дал рекомендации желающим купить новую машину.

«Тем, кто хочет купить новый автомобиль, я бы рекомендовал немного подождать. Ситуация должна успокоиться. Если вам срочно необходим новый автомобиль, не надо бежать к первому попавшемуся дилеру, стоит пролопатить весь рынок, посмотреть, что есть, по каким ценам», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, варианты есть, а в целом ряде случаев возможен и торг.

Как отметил Моржаретто, дилеры готовы предложить какие-то скидки, например за трейд-ин.

Ранее Моржаретто в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что в ситуации дефицита автомобилей и резкого повышения цен стоит обратить внимание на вторичный рынок.