В Альянсе турагентств прокомментировали ситуацию с ценами на отели в ряде регионов России

Член президиума Альянса турагентств Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с ценами на отели в ряде регионов России.

«Отели Сочи, где открыты аэропорты, железнодорожные сообщения, автомобильное сообщение, только и делают, что каждую неделю поднимают цены. Там от прошлого года цены уже выросли на 30%. А в отелях Крыма, наоборот, цены опускаются, потому что туда сложно добраться из Сибири и с Дальнего Востока», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в крымских гостиницах цены на майские праздники снизились уже на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.

Ранее Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал намерение Турции запустить новую авиакомпанию Southwind для перевозки туристов из России с конца мая.