Тамбовская область присоединилась к акции «Сад памяти»

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Тамбовская область присоединилась к международной акции «Сад памяти».
Тамбовская область присоединилась к акции «Сад памяти»
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Об этом сообщает издание «Тамбовский курьер».

Сотрудники Цнинского лесхоза совместно с представителями школьного лесничества «Фортуна» высадили около 6 тыс. сеянцев сосны на 1 га заранее подготовленного участка.

Всего в 2022 году в рамках акции планируется посадить 200 тыс. саженцев сосны. Для этого тамбовские лесоводы подготовили участки общей площадью 30 га.

Ранее газета «Известия» сообщала, что международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.

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