Промышленный эксперт Хазанов прокомментировал ситуацию на рынке бытовой химии в России

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Промышленный эксперт Леонид Хазанов прокомментировал ситуацию на рынке бытовой химии в России, в том числе заявление компании Henkel о приостановке своей деятельности в стране.
Промышленный эксперт Хазанов прокомментировал ситуацию на рынке бытовой химии в России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» Хазанов отметил, что есть отечественные компании, производящие средства для стирки, и некоторые из них планируют расширение производства.

Кроме того, по мнению эксперта, место Henkel могут занять другие компании, включая предприятия по выпуску химических удобрений.

«У них возможности для этого существуют. Другой вопрос, что производство бытовой химии менее тоннажное, чем выпуск минеральных удобрений. Может быть, найдутся новые инвесторы, которые захотят создавать такие производства», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что 2,5 тыс. сотрудников Henkel в России будут получать положенные им выплаты.

Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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