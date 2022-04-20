Всероссийская конференция по вопросам развития берегозащиты открылась в Калининграде

Всероссийская конференция по вопросам развития берегозащиты открылась на площадке Музея Мирового океана в Калининграде.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Участниками научно-практической конференции «Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования» стали более 100 учёных и специалистов.

Они обсудят широкий круг вопросов, среди которых социально-экономические, нормативные, историко-культурные аспекты комплексного управления прибрежными зонами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут около 40 уборок природных территорий в разных регионах России.