Всероссийская конференция по вопросам развития берегозащиты открылась в Калининграде

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Всероссийская конференция по вопросам развития берегозащиты открылась на площадке Музея Мирового океана в Калининграде.
Всероссийская конференция по вопросам развития берегозащиты открылась в Калининграде
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Участниками научно-практической конференции «Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования» стали более 100 учёных и специалистов.

Они обсудят широкий круг вопросов, среди которых социально-экономические, нормативные, историко-культурные аспекты комплексного управления прибрежными зонами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут около 40 уборок природных территорий в разных регионах России.

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