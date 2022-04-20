Всероссийская конференция по вопросам развития берегозащиты открылась в Калининграде
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Участниками научно-практической конференции «Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования» стали более 100 учёных и специалистов.
Они обсудят широкий круг вопросов, среди которых социально-экономические, нормативные, историко-культурные аспекты комплексного управления прибрежными зонами.
Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут около 40 уборок природных территорий в разных регионах России.