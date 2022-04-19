Коммерческий директор Шириня прокомментировала ситуацию в розничной торговле

Валентина Шириня, коммерческий директор самарского ТРК «Аврора Молл», прокомментировала ситуацию в розничной торговле.

«Все говорят про Китай, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Корею. Турки уже есть в России, но пока не все готовы идти в регионы. На привлечение аудитории в регионах, где их не знают, тоже потребуется время и ресурсы. Если этого бренда вообще нет в России, то на выход в страну потребуется примерно год, на выход в регионы — ещё больше, минимум полтора года», — заявила она в беседе с volga.news.

Как пояснила Шириня, бренду необходимо создать команду, локализоваться, найти русскоязычный персонал, перенести свои стандарты.

«Но в целом — да, кто-то воспринимает момент как возможность обратить внимание на те рынки, на которые раньше не смотрели из-за конкурентов», — отметила эксперт.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.