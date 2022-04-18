В Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил горожан, которые продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. На прошлой неделе объём гумпомощи превысил отметку в 220 т.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Ленинградцев-петербуржцев всегда отличала готовность помогать другим. Сегодня она проявилась с новой силой. Наша взаимовыручка растёт», — заявил Беглов.

В сборе гуманитарной помощи участвуют и районы Тюменской области, передаёт megatyumen.ru. В Донбасс отправилась седьмая фура с грузом, сформированная региональным отделением партии «Единая Россия».

«Наш район небольшой, но также активно участвует в сборе. Две машины уже отправили, сейчас формируется третья», — заявил исполнительный секретарь Аромашевского местного отделения партии Владимир Иванов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе собрали около 100 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.