В Нижегородской области утвердили второй пакет мер поддержки экономики

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил второй пакет мер поддержки экономики.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Большая часть второго пакета региональных мер поддержки экономики посвящена IТ-отрасли Нижегородской области. Каждый из пунктов — результат взаимодействия с представителями бизнеса», — заявил Никитин.

По его словам, среди самых востребованных мер — разработка региональной программы льготной ипотеки для IT-специалистов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.