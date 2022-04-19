В Крыму рассказали о работе по поддержке кинотеатров

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Муниципалитетам Крыма рекомендуют освободить кинотеатры от арендной платы на полгода, заявила вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико на брифинге по повышению устойчивости экономики.
В Крыму рассказали о работе по поддержке кинотеатров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Принято решение для муниципальных образований рассмотреть возможность освобождения с 1 марта по 1 октября 2022 года кинотеатров от арендной платы по договорам аренды нежилых помещений», — сказала Кивико.

Она отметила, что такая мера поможет кинотеатрам продолжить работу в условиях снижения выручки.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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