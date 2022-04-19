В Крыму рассказали о работе по поддержке кинотеатров
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Принято решение для муниципальных образований рассмотреть возможность освобождения с 1 марта по 1 октября 2022 года кинотеатров от арендной платы по договорам аренды нежилых помещений», — сказала Кивико.
Она отметила, что такая мера поможет кинотеатрам продолжить работу в условиях снижения выручки.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.