В МИД России выразили соболезнования близким экс-главы СВР Трубникова

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования близким ушедшего из жизни экс-главы Службы внешней разведки, первого замглавы российского МИД Вячеслава Трубникова.

«С глубоким прискорбием узнали о кончине видного государственного деятеля современности... Вячеслав Иванович был действительно масштабной личностью... Он внёс заметный вклад в упрочение позиций нашей страны на пространстве СНГ», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД России отметили высочайший профессионализм Трубникова и разносторонние глубокие знания.

«Отечественная дипломатическая служба понесла тяжелую утрату. Мы сохраним светлую память о Вячеславе Ивановиче. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — добавили в МИД.

Трубников умер в возрасте 77 лет.

Помимо работы в разведке он также занимал посты первого замминистра иностранных дел, спецпредставителя президента РФ в странах СНГ и российского посла в Индии.

Трубников награждён званием Героя России, орденами Красной Звезды (дважды), «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом иностранных медалей.