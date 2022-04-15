Москва вышла на минимальные показатели по числу заболевших коронавирусом

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Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что Москва вышла на минимальные показатели по числу заболевших коронавирусом.
Москва вышла на минимальные показатели по числу заболевших коронавирусом
  • РИА Новости

«Уже несколько недель мы находимся на минимальной планке по объёму заболевших — 800—900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии», — приводит ТАСС её заявление.

По словам Раковой, ежедневно в среднем в больницы Москвы с коронавирусом поступает от 170 до 190 человек, что является минимумом за весь период пандемии.

Она подчеркнула, что в настоящее время нет объективных причин для всплеска заболеваемости COVID-19.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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