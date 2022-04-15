Доходы спикера Госдумы Володина в 2021 году составили 65 млн рублей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Госдумы.
В 2020 году Володин заработал порядка 84,04 млн рублей.
Ранее, как информировали РИА Новости, источник в окружении спикера Госдумы сообщил, что Володин в 2021 году направил более 70% своих доходов на благотворительные цели, суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили порядка 45,7 млн рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18 млн 321 тыс. 716 рублей.