Доходы спикера Госдумы Володина в 2021 году составили 65 млн рублей

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в декларации за 2021 год указал доход в размере 65 млн рублей.
Доходы спикера Госдумы Володина в 2021 году составили 65 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Госдумы.

В 2020 году Володин заработал порядка 84,04 млн рублей.

Ранее, как информировали РИА Новости, источник в окружении спикера Госдумы сообщил, что Володин в 2021 году направил более 70% своих доходов на благотворительные цели, суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили порядка 45,7 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18 млн 321 тыс. 716 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить