МВД объявило в розыск бывшего сотрудника ФБК Шаведдинова

МВД России объявило в розыск бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Руслана Шаведдинова**, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — передаёт агентство.

Наименование статьи не уточняется.

В сентябре прошлого года было возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК России) в отношении Любови Соболь, Руслана Шаведдинова и иных лиц.

Подробнее — в материале RT.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Шаведдинов Руслан внесён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.