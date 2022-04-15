МВД объявило в розыск бывшего сотрудника ФБК Шаведдинова

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МВД России объявило в розыск бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Руслана Шаведдинова**, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.
МВД объявило в розыск бывшего сотрудника ФБК Шаведдинова
  • РИА Новости

«Разыскивается по статье УК», — передаёт агентство.

Наименование статьи не уточняется.

В сентябре прошлого года было возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК России) в отношении Любови Соболь, Руслана Шаведдинова и иных лиц.

Подробнее — в материале RT.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Шаведдинов Руслан внесён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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