МВД объявило в розыск бывшего сотрудника ФБК Шаведдинова
- РИА Новости
«Разыскивается по статье УК», — передаёт агентство.
Наименование статьи не уточняется.
В сентябре прошлого года было возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК России) в отношении Любови Соболь, Руслана Шаведдинова и иных лиц.
Подробнее — в материале RT.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Шаведдинов Руслан внесён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.