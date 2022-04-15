В Подмосковье проверят пожарную безопасность лесов

В лесах Московской области с 11 апреля по 13 мая проходит профилактическое мероприятие «Смежник», в ходе которого лесная охрана исследует границы лесного фонда на предмет соблюдения собственниками и арендаторами участков, граничащих с землями лесного фонда, противопожарной безопасности.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт областного правительства.

Собственники земельных участков рядом с лесом должны обеспечивать их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от границ леса.

В случае неисполнения и при возникновении пожара на юридических лиц может быть наложен штраф до 500 тыс. рублей, а если природный пожар перейдёт на территорию лесного фонда, сумма штрафа может составлять до 1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в трёх районах Курганской области ввели особый противопожарный режим из-за сухой и ветреной погоды.