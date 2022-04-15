Мишустин заявил, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми в этом году выделят 505 млрд рублей.
Мишустин заявил, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, до конца года средства смогут получить родители более 5 млн детей.

Ранее телеканал«360» передавал, что малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет в Московской области получат спецвыплаты.

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