Мишустин заявил, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми в этом году выделят 505 млрд рублей.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, до конца года средства смогут получить родители более 5 млн детей.
Ранее телеканал«360» передавал, что малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет в Московской области получат спецвыплаты.
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