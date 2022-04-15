Мишустин заявил, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми в этом году выделят 505 млрд рублей.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. По его словам, до конца года средства смогут получить родители более 5 млн детей. Ранее телеканал«360» передавал, что малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет в Московской области получат спецвыплаты.