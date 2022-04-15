В Москве выделили более 50 земельных участков под строительство дорожных объектов

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала 2022 года департамент городского имущества предоставил 52 земельных участка общей площадью около 58 га для строительства дорожных объектов.
В Москве выделили более 50 земельных участков под строительство дорожных объектов
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Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, на этих участках появятся путепроводы над железнодорожными путями, развязки между автотрассами, удобные подъезды к жилой застройке.

«Для объектов, которые возводятся на средства городского бюджета, столичный департамент городского имущества предоставляет землю в пользование бесплатно», — добавил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.

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