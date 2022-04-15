В Москве выделили более 50 земельных участков под строительство дорожных объектов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, на этих участках появятся путепроводы над железнодорожными путями, развязки между автотрассами, удобные подъезды к жилой застройке.
«Для объектов, которые возводятся на средства городского бюджета, столичный департамент городского имущества предоставляет землю в пользование бесплатно», — добавил заммэра.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.