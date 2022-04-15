В Москве выделили более 50 земельных участков под строительство дорожных объектов

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала 2022 года департамент городского имущества предоставил 52 земельных участка общей площадью около 58 га для строительства дорожных объектов.

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, на этих участках появятся путепроводы над железнодорожными путями, развязки между автотрассами, удобные подъезды к жилой застройке.

«Для объектов, которые возводятся на средства городского бюджета, столичный департамент городского имущества предоставляет землю в пользование бесплатно», — добавил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.