В Москве появится новое единое пространство после реконструкции Шелепихинской набережной

Короткая ссылка
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что благодаря реконструкции Шелепихинской набережной в городе появится единое пространство вдоль Москвы-реки для движения транспорта и пешеходов от Краснопресненской до Карамышевской набережной.
В Москве появится новое единое пространство после реконструкции Шелепихинской набережной
  • РИА Новости

Как пишет «Москва 24», реконструкция набережной является частью проекта строительства развязки на пересечении Северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК.

В рамках проекта будут построены и реконструированы около 11 км дорог, а также возведены четыре эстакады общей протяжённостью около 1 км.

Ранееинтернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить