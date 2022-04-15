В Москве появится новое единое пространство после реконструкции Шелепихинской набережной
- РИА Новости
Как пишет «Москва 24», реконструкция набережной является частью проекта строительства развязки на пересечении Северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК.
В рамках проекта будут построены и реконструированы около 11 км дорог, а также возведены четыре эстакады общей протяжённостью около 1 км.
Ранееинтернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».