В Кургане задержан подозреваемый в причастности к убийству 22-летней давности
- РИА Новости
В настоящее время мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области и в пресс-службе регионального управления МВД.
«Установлена причастность к совершению преступления 39-летнего местного жителя. В результате действий нападавшего и его подельника скончался 40-летний житель Кургана», — отметили в СК.
По версии следствия, в 2000 году обвиняемый вместе с другим соучастником жестоко избил нетрезвого мужчину и скрылись.
В результате полученных травм пострадавший скончался.
Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.