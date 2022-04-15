В Кургане задержан подозреваемый в причастности к убийству 22-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кургана, подозреваемого в причастности к убийству, совершённому в 2000 году.

В настоящее время мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области и в пресс-службе регионального управления МВД.

«Установлена причастность к совершению преступления 39-летнего местного жителя. В результате действий нападавшего и его подельника скончался 40-летний житель Кургана», — отметили в СК.

По версии следствия, в 2000 году обвиняемый вместе с другим соучастником жестоко избил нетрезвого мужчину и скрылись.

В результате полученных травм пострадавший скончался.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.