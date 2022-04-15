ФАС будет проверять обоснованность повышения тарифов операторами связи с учётом инфляции

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) будет оценивать обоснованность изменения тарифов на услуги связи с учётом уровня инфляции. Соответствующие методические рекомендации уже направлены в территориальные органы ведомства.

Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что соответствующий документ разработали в рамках исполнения Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, подготовленного правительством по поручению президента Владимира Путина.

Согласно новым правилам, ФАС будет оценивать соответствие изменения тарифов уровню инфляции.

«Если уровень повышения тарифов будет превышен, ведомство проведёт анализ экономической обоснованности их изменения. В случае, если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует индексу потребительских цен, ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования — возбуждение антимонопольных дел», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о безлимитных тарифах.