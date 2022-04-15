Экономист Абелев рассказал, как защитить средства от инфляции

Кандидат экономических наук Олег Абелев рассказал, что выгоднее в условиях высокой инфляции — накопительный счёт или банковский депозит.

Об этом пишет Life.ru.

«Накопительный счёт — это весьма полезный инструмент, но только для тех, кто размещает свои средства на короткий срок. Например, не более двух месяцев. Тогда при правильном выборе можно получить пусть и небольшую, но вполне реальную прибыль», — сказал Абелев.

Если же деньги требуется разместить на период хотя бы в шесть месяцев, то для непрофессионального инвестора больше подходит депозит, так как этот банковский продукт при меньшем проценте даёт больше гарантий получения запланированного дохода, следует из материала.

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