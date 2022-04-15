Экономист Абелев рассказал, как защитить средства от инфляции

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Кандидат экономических наук Олег Абелев рассказал, что выгоднее в условиях высокой инфляции — накопительный счёт или банковский депозит.
Экономист Абелев рассказал, как защитить средства от инфляции
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Об этом пишет Life.ru.

«Накопительный счёт — это весьма полезный инструмент, но только для тех, кто размещает свои средства на короткий срок. Например, не более двух месяцев. Тогда при правильном выборе можно получить пусть и небольшую, но вполне реальную прибыль», — сказал Абелев.

Если же деньги требуется разместить на период хотя бы в шесть месяцев, то для непрофессионального инвестора больше подходит депозит, так как этот банковский продукт при меньшем проценте даёт больше гарантий получения запланированного дохода, следует из материала.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

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