За сутки в России госпитализировали 2867 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 2867 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попал 3131 пациент с COVID-19.

Также в общей сложности за 24 часа в стране было выявлено 11 432 случая инфицирования COVID-19, накануне — 11 348.

За сутки в России умер 261 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 523 пациента.

Ранее Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.