В 15 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

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В 15 муниципальных образованиях Красноярского края ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

«Сегодня, 15 апреля, на территории 15 муниципалитетов края начинает действовать особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

Во время действия особого режима ограничивается посещение лесов, запрещается разведение костров в лесах, а также использование открытого огня на землях поселений и городских округов.

Ранее URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области сообщило, что в трёх районах региона ввели особый противопожарный режим из-за сухой и ветреной погоды.

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