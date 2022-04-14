Академик Бычков рассказал о работе по изучению влияния внешних факторов на экосистему Байкала

Академик РАН Игорь Бычков, директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН и Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, рассказал, как изменение уровня воды в озере Байкал и сбросы Иркутской ГЭС отражаются на состоянии экосистемы озера.

Уровень озера регулируется путём увеличения либо уменьшения попуска воды на Иркутской ГЭС, а принимает эти решения Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, рассказал он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

«Для того чтобы более обоснованно это делать, в прошлом году была заказана научно-исследовательская работа «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС», иными словами — как подсчитать ущерб от изменения уровня озера, как верхнего, так и нижнего бьефа»,— сказал академик Бычков.

Он уточнил, что верхний бьеф — это озеро Байкал, водохранилище, а нижний бьеф — то, что находится после плотины в сторону Иркутска.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод озера Байкал летом текущего года.