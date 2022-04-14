В Ульяновской области жителя приговорили к 8,5 года за попытку приобретения партии наркотиков

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В Ульяновской области суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого задержали с крупной партией наркотиков.
В Ульяновской области жителя приговорили к 8,5 года за попытку приобретения партии наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, осенью 2021 года мужчина, следуя указаниям неизвестного через мессенджер, забирал из закладок в Ульяновской области наркотические вещества мефедрон и ПВП.

7 октября он был задержан правоохранителями. При себе у него оказалось 1,6 кг наркотиков.

Суд вынес ему приговор о лишении свободы сроком на 8,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также приговорил к штрафу на сумму в 100 тыс. рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества.

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