В Ульяновской области жителя приговорили к 8,5 года за попытку приобретения партии наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, осенью 2021 года мужчина, следуя указаниям неизвестного через мессенджер, забирал из закладок в Ульяновской области наркотические вещества мефедрон и ПВП.
7 октября он был задержан правоохранителями. При себе у него оказалось 1,6 кг наркотиков.
Суд вынес ему приговор о лишении свободы сроком на 8,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также приговорил к штрафу на сумму в 100 тыс. рублей.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества.