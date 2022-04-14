В Москве начался приём заявок на конкурс в сфере гостеприимства

В столице открыли приём заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для специалистов из области гостеприимства.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Туристические номинации конкурса предназначены как для профессионалов, так и для начинающих специалистов, включая студентов... В июне жюри определит 12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от партнёров и денежные призы», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В 2022 году заявки принимаются в четырёх номинациях: «Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)», «Гид-переводчик», «Администратор гостиницы» и «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг».

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».