РБК: в марте отмечен повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику

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В России в марте продажи брендов российской и белорусской техники выросли на 50—70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК: в марте отмечен повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику
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Об этом РБК сообщил представитель «М.Видео — Эльдорадо».

В «Ситилинке» также отметили увеличение интереса покупателей к российским брендам.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов заявил, что продажи техники, произведённой на территории России и Белоруссии, росли быстрее, чем в предыдущие годы, но медленнее, чем техники в целом в I квартале.

«Техника российского и белорусского производства показала рост в два раза, а по некоторым категориям — в 2,5 раза по отношению к прошлому году», — сказал Погудалов.

По его прогнозу, после высокого уровня продаж в феврале — марте спрос на бытовую технику может упасть.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

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