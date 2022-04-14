РБК: в марте отмечен повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику
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Об этом РБК сообщил представитель «М.Видео — Эльдорадо».
В «Ситилинке» также отметили увеличение интереса покупателей к российским брендам.
Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов заявил, что продажи техники, произведённой на территории России и Белоруссии, росли быстрее, чем в предыдущие годы, но медленнее, чем техники в целом в I квартале.
«Техника российского и белорусского производства показала рост в два раза, а по некоторым категориям — в 2,5 раза по отношению к прошлому году», — сказал Погудалов.
По его прогнозу, после высокого уровня продаж в феврале — марте спрос на бытовую технику может упасть.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.