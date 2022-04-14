В Москве рассказали о планах по благоустройству ТиНАО

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В ТиНАО благоустроят общественные пространства и откроют новые парки в 2022 году.
В Москве рассказали о планах по благоустройству ТиНАО
  • Gettyimages.ru
  • © Kati Bogatyrev / EyeEm

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.

Так, новый историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» создадут в деревне Софьино.

«Основой уникального парка площадью 5,2 га станет оборонительное земляное укрепление, сохранившееся со времён Отечественной войны 1812 года», — написал мэр.

Новый парк «Марьинский ручей» появится в поселении Филимонковское.

Также современную парковую зону создадут в поселении Десеновское возле ЖК «Новые Ватутинки», а в посёлке Рогово Троицкого округа планируют построить детский парк.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

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