В Москве рассказали о планах по благоустройству ТиНАО
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.
Так, новый историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» создадут в деревне Софьино.
«Основой уникального парка площадью 5,2 га станет оборонительное земляное укрепление, сохранившееся со времён Отечественной войны 1812 года», — написал мэр.
Новый парк «Марьинский ручей» появится в поселении Филимонковское.
Также современную парковую зону создадут в поселении Десеновское возле ЖК «Новые Ватутинки», а в посёлке Рогово Троицкого округа планируют построить детский парк.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.