Более 300 беженцев с Украины и из Донбасса выехали из Ростовской области в Приморье

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Поезд с более чем 300 вынужденными беженцами с Украины и из Донбасса отправился из Таганрога в Приморский край. Как сообщили в пресс-службе региона, их прибытие ожидается на следующей неделе.

«Прибытие первой группы вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой народных республик ожидается в Приморье на следующей неделе. Граждан примут пункты временного размещения во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артёме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для размещения беженцев подготовили 14 пунктов временного размещения.

Ранее акция «Доброе дело» стартовала в Московской области. В школах открыли пункты приёма гуманитарной помощи детям из Донбасса.

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