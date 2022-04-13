В Петербурге запустили бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что в городе начала действовать бескондукторная система оплаты проезда в общественном транспорте.

«Если простым языком, то получается так: автобус подъезжает к остановке и открывает все двери для входа и выхода пассажиров. Пассажир заходит в салон — и сам, не дожидаясь чьих-либо напоминаний, оплачивает проезд доступными способами: картой «Подорожник», льготным проездным, банковской картой, наличными средствами у водителя», — рассказал Поляков в беседе с «Петербургским дневником».

Он добавил, что на маршрутах будут работать бригады контролёров.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».