В Петербурге запустили бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте

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Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что в городе начала действовать бескондукторная система оплаты проезда в общественном транспорте.
В Петербурге запустили бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте
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«Если простым языком, то получается так: автобус подъезжает к остановке и открывает все двери для входа и выхода пассажиров. Пассажир заходит в салон — и сам, не дожидаясь чьих-либо напоминаний, оплачивает проезд доступными способами: картой «Подорожник», льготным проездным, банковской картой, наличными средствами у водителя», — рассказал Поляков в беседе с «Петербургским дневником».

Он добавил, что на маршрутах будут работать бригады контролёров.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».

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