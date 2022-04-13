Эксперт Альхаурани предостерёг от использования поддельных картриджей для принтера

Исполнительный директор Kyocera Document Solutions Russia Тарик Альхаурани предупредил, что клиенты, покупающие неоригинальные картриджи, часто сталкиваются с проблемами в работе принтера.

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Поддельная продукция может поставить под угрозу эффективность, надёжность и долговечность офисного оборудования. Её использование снижает качество печати, увеличивает объём обслуживания и часто приводит к серьёзному повреждению принтера», — рассказал эксперт.

По его словам, при использовании поддельных картриджей теряется гарантия на ремонт устройства.

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