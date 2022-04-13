В ЦБ России предложили рассчитывать цену ремонта по ОСАГО с учётом цен аналогов запчастей
- РИА Новости
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Соответствующее решение объяснили высоким уровнем неопределённости в отношении цен на оригинальные запасные детали и проблем с их доступностью.
«Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учётом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов», — пояснили в ЦБ России.
В пресс-службе российского регулятора также отметили, что использование цен на аналоги даст возможность пострадавшему при аварии владельцу транспортного средства получить деньги и отремонтировать машину хоть и не оригинальными, но новыми деталями.
Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке своего бизнеса в России.
Кроме того, Hyundai с 1 по 5 марта приостанавливает производство на своём заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических перебоев в поставках автокомпонентов.
Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.