В ЦБ России предложили рассчитывать цену ремонта по ОСАГО с учётом цен аналогов запчастей

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В Банке России предложили временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учётом цен на аналоги оригинальных запчастей, следует из заявления регулятора.
В ЦБ России предложили рассчитывать цену ремонта по ОСАГО с учётом цен аналогов запчастей
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Соответствующее решение объяснили высоким уровнем неопределённости в отношении цен на оригинальные запасные детали и проблем с их доступностью.

«Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учётом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов», — пояснили в ЦБ России.

В пресс-службе российского регулятора также отметили, что использование цен на аналоги даст возможность пострадавшему при аварии владельцу транспортного средства получить деньги и отремонтировать машину хоть и не оригинальными, но новыми деталями.

Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке своего бизнеса в России.

Кроме того, Hyundai с 1 по 5 марта приостанавливает производство на своём заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических перебоев в поставках автокомпонентов. 

Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.

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