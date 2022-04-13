Депздрав: бесплатный ПЦР-тест в Москве доступен людям с признаками заболевания

В московском Департаменте здравоохранения заявили, что бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус останутся доступны людям с признаками заболевания.

«При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику. Врач проведёт осмотр, а также бесплатное ПЦР или экспресс-тестирование», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что решение закрыть пункты тестирования было принято в связи со снижением спроса на такую услугу.

Как сообщало ранее «Утро.ру», по данным на 13 апреля в России зарегистрировано 18 030 579 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки вирус подтвердили ещё у 11 754 человек.