Депздрав: бесплатный ПЦР-тест в Москве доступен людям с признаками заболевания
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«При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику. Врач проведёт осмотр, а также бесплатное ПЦР или экспресс-тестирование», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что решение закрыть пункты тестирования было принято в связи со снижением спроса на такую услугу.
Как сообщало ранее «Утро.ру», по данным на 13 апреля в России зарегистрировано 18 030 579 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки вирус подтвердили ещё у 11 754 человек.