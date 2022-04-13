Подмосковье присоединилось к программе молодёжного туризма

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова рассказала, что Московская область присоединилась к всероссийской программе молодёжного туризма, которая стартует 1 июня.

Проект позволит путешествовать и останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам, передаёт телеканал «360».

«Программа даёт возможность принять участие в уникальных турах, поучаствовать в научных конференциях, пройти стажировку и освоить новые компетенции», — сказала Самединова.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».