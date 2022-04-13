В Подмосковье под временную опеку примут 25 детей из Донбасса

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что первые десять семей из Московской области примут под временную опеку детей из Донбасса, которые остались без попечения родителей.

Дети приедут в Подмосковье на следующей неделе, передаёт телеканал «360».

«Сейчас подобрали список из 25 детей. Это десять семей. Дети со статусом, дети, которые долгое время находились в учреждениях, дети с инвалидностью», — сообщила Львова-Белова.

Она добавила, что важно продолжать искать близких этих детей.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.